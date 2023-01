Gemma Galgani voleva farsi suora: “Ero pronta a prendere i voti per una santa, che è una mia antenata”

Ormai sono passati 13 anni dall’arrivo di Gemma Galgani a Uomini e Donne e adesso la dama è una della colonne del programma mariano. Le liti con Tina Cipollari, la storia con il gabbiano George, quella con Marco, con Michele e il flirt con il giovane Sirius, Nicola Vivarelli, negli anni Gems non si è mai risparmiata. Non tutti sanno però che abbiamo rischiato di non vedere Gemma Galgani in tv. Stando a quello che la 72enne ha rivelato a Uomini e Donne Magazine, molti anni fa ha pensato di farsi suora e farle cambiare idea è stato suo padre.

Al termine della scuola la torinese la donna restò in collegio e quando il padre andò a prenderla lei gli rivelò l’intenzione di restare nella struttura, ma non come ex studentessa, ma come postulante: “Rivelai questa intenzione per iniziare il percorso per prendere i voti e diventare suora perché era giusto che io conservassi la continuità della nostra antenata Santa Gemma Galgani“.

Gemma Galgani: “Mio papà ebbe un colpo di genio”.

La dama del Trono Over pensò che il suo nome non le fosse stato dato a caso e per questo sentì un senso di responsabilità che la spinse a pensare al velo. Il papà di Gemma Galgani però le fece cambiare idea: “È stato mio padre a farmi cambiare idea. – riporta Pipol Gossip – Con un colpo di genio, si fece vedere convinto e sembrava assecondare la mia vocazione, poi mi propose prima di tornare in convitto di fare una vacanza! Mi disse: ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante’. E scherzando continuò: ‘Certo, sarà difficile per te rinunciare alla tua inseparabile frangetta. Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo‘”.

Quindi ringraziamo il padre di Gemma Galgani, altrimenti la dama sarebbe stata in convento e non alla corte di Kween Mary.