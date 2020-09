Gemma Galgani e Tina Cipollari non vanno d’accordo da circa un decennio e nell’ultimo periodo fra sfottò e derisioni l’antipatia fra le due è diventato un vero e proprio spin off di Uomini e Donne.

A quanto pare però l’antipatia fra le due va anche oltre lo studio di Maria De Filippi dato che Tina Cipollari, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha colpito duramente Gemma Galgani parlando di ricatti, segreti, confessioni e rinfacciamenti.

“Gemma è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato. Usa i loro segreti, le loro debolezze, per ricattarli e li spiattella in pubblico quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che con questo modo di fare possa trovare l’amore. […] Credo che un chirurgo plastico possa sistemare un viso segnato dal tempo, possa ridare tono a labbra, seno, lavorare su un ventre sporgente ma purtroppo non può cambiare il carattere di una persona”.