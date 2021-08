Un anno fa Gemma Galgani è tornata in studio a Uomini e Donne con una grande novità. L’ex di Giorgio Manetti ha fatto un bel lifting: “Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale. Io ho 70 anni, ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile all’età anagrafica. Il mio intento sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo”.

Ma Gems non si è fermata e dopo l’operazione al volto adesso è arrivata quella al seno. Poco fa Riccardo Signoretti dal suo settimanale, Nuovo, ha lanciato un’esclusiva: “Scoop clamoroso a Uomini e Donne. Gemma Galgani si è rifatta pure il seno. Dopo il lifting al viso arriva il ritocco al decolleté. Così la dama che da undici anni è nello show di Maria De Filippi spera di trovare un compagno“.

Non vedo l’ora di godermi le shade di Tina Cipollari!

SCOOP DA #uominiedonne GEMMA si è fatta il lifting e ha lasciato Sirius perché impegnata con gli interventi chirurgici. Mostreranno l’intervento nella prima puntata. 🛫🛫🛫🛫🛫 pic.twitter.com/3H1uwNbMej — MasterBB (@MasterAb88) August 27, 2020

Tina Cipollari ci aveva visto lungo su Gemma Galgani.

Lo scorso settembre Tina in un’intervista concessa a Nuovo Tv aveva previsto il ritocco di Gemma Galgani.

“A Gemma non basta il lifting: vuole rifare anche il seno! Fidatevi di me che adesso farà pure quello, è soltanto questione di tempo e succedere. Una volta che si comincia, si entra in un tunnel”.

Anche Giacomo Urtis aveva ipotizzato l’arrivo di nuovi interventi per la dama torinese: “Otto volte su dieci chi si fa ritoccare poi ritorna per un secondo intervento. Perché è probabile che si faccia prendere la mano. Perché avrà bisogno di un “mantenimento” per il lifting. Quindi farà altri interventi vedrete“.