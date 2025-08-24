Gemma Galgani torna da cameriera prima di Uomini e Donne

Gemma Galgani sarà presente nella prossima edizione di Uomini e Donne, ma nel frattempo è stata avvistata mentre lavorava come cameriera in un bar. Lorenzo Pugnaloni ha confermato che Gemma farà parte del parterre di dame del trono over, il cui debutto è previsto su Canale 5.

Le prime registrazioni del programma, che inizieranno a fine agosto, si concentreranno principalmente sui protagonisti di Temptation Island. Flavio Ubirti è stato indicato come il nuovo tronista, mentre il resto del cast si prepara per un’altra stagione di incontri e relazioni.

Gemma, figura storica del programma con oltre 15 anni di presenza, ha vissuto diverse frequentazioni, tra cui quella con Giorgio Manetti. Recentemente ha avuto un incontro con Fabio, un cavaliere vedovo, ma la loro relazione si è conclusa a causa di incomprensioni. Dopo di lui, Gemma ha attratto l’attenzione di Arcangelo, un altro cavaliere conteso, ma anche questa volta non è andata come sperato.

Tornando al lavoro come cameriera, Gemma è stata vista nel locale di Saint-Vincent mentre serviva i clienti. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo, non solo smistava le ordinazioni, ma offriva anche consigli sugli affari di cuore. Questo potrebbe essere un modo per rimettersi in gioco in attesa del suo ritorno in studio. La dama ha anche cambiato look, attirando l’attenzione sulla sua preparazione per la nuova stagione del programma.