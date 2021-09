Gemma Galgani ha sfoggiato un seno nuovo durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, rifatto – sotto l’occhio attento delle telecamere della trasmissione – in piena estate in aggiunta ad un altro intervento estetico: una gonfiatina alle labbra.

neanche dieci minuti di programma e gemma ci ha già regalato il meme dell’anno #uominiedonne pic.twitter.com/FAsOMUyC2m — mar🍃 (@adorvminee) September 13, 2021

Chiamata a commentare questi due nuovi interventi (che vanno ad aggiungersi a quelli degli scorsi anni, ovvero le faccette ai denti ed un lifting facciale) Tina Cipollari ha dato il meglio di sé (o il peggio, dipende dai punti di vista).

A 70 anni suonati (parole di Tina), non avrebbe senso rifarsi “le frittelle” perché una donna a quell’età non è più nel pieno della bellezza ed un intervento del genere non porterebbe nulla di nuovo, se non “un seno da ventenne su un corpo decadente”.

A provocazione diretta: “Il prossimo anno ti rifai il naso? Perché se sei una estate dovresti rifartelo“, Gemma Galgani ha messo le mani avanti: “Il naso è mio e me lo tengo, voglio rimanere me stessa ed il naso mi rappresenta: non riuscirei a rifarmelo perché voglio rimanere me stessa”.

Le ultime parole famose o la vera verità? Lo scopriremo solo a settembre.

Tina ha riservato parole al vetriolo contro Gemma Galgani dopo che quest’ultima ha confessato di essersi rifatta il seno e le labbra nell’ultimo mese.

“Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante! Ora Gemma avrà anche il seno nuovo, ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale. Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei?”.

Sempre fra le pagine del settimanale Nuovo, Tina ha continuato:

“Gemma ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare. Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”.

