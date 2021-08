Due anni fa l’intervento ai denti e l’anno scorso il lifting, Gemma Galgani non ha mai nascosto di essere favorevole ai ritocchi estetici. La famosa dama di Uomini e Donne quest’anno è tornata dal chirurgo e si è rifatta le labbra e il décolleté. In un’intervista concessa al settimanale di Riccarco Signoretti, Nuovo, la donna ha dichiarato: “Guardate, adesso ho il seno di quando ero ragazzina. Ho ceduto alla vanità. Così troverò il mio principe azzurro a Uomini e Donne“.

Durante una delle prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, Gems ha già discusso con Tina per i suoi ritocchi.

“Sembra che durante la puntata Gemma e Riccardo abbiano avuto un battibecco. Inoltre la torinese ha ammesso di essersi rifatta il seno e aver fatto un ritocchino anche alle labbra e con Tina ne è uscita fuori una bagarre non indifferente”.

Non mi pare che Gemma abbia stravolto il suo fisico, inoltre ha 70 anni ed è anche giusto che possa ricorrere alla chirurgia se la cosa la fas tare meglio. Quindi non vedo perché fare polemica sulla pompatina alle labbra della Galgani.

“Su NUOVO TV in esclusiva le uniche foto di Gemma dopo l’intervento per aggiungere qualche taglia al seno. “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”, racconta la dama di Uomini e donne, già al centro delle polemiche per la scelta di tornare dal chirurgo a 71 anni. Lei ammette: “Ho ceduto alla vanità”. Ha fatto bene?”