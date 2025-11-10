Gemma Galgani protagonista a Uomini e Donne con Pio e Amedeo

Oggi pomeriggio i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono ritrovati in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione grazie a uno scherzo di Maria De Filippi, che si è avvalsa dell’aiuto di Pio e Amedeo per vivacizzare la situazione. La loro presenza ha portato un’atmosfera festosa in studio, anche con baci tra Amedeo e Gemma, e Pio e Tina Cipollari.

La Galgani ha continuato il suo percorso e ha avuto un’uscita con un cavaliere, ma non è sembrata molto convinta. Nel frattempo, la coppia formata da Cinzia e Rocco ha lasciato il programma insieme, nonostante le reprimende di Maria. Anche Barbara De Santi ha avuto delle schermaglie con Edoardo, con cui ha deciso di interrompere la conoscenza dopo aver riscontrato alcuni lati negativi, nonostante l’opinione positiva della De Filippi nei confronti del ragazzo.

Agnese De Pasquale, invece, sembra aver voltato pagina con Federico Mastrostefano e, assieme a Roberto, ha manifestato la volontà di lasciare il programma insieme, con Roberto che si è dichiarato innamorato. Federico ha annunciato che continuerà a tenerla aggiornata, scatenando una reazione di gelosia durante un bacio tra Agnese e Roberto.

Nel Trono Classico, Ciro Solimeno ha iniziato il suo percorso da tronista, accogliendo nuove corteggiatrici e coinvolgendosi in balli. Cristiana Anania ha baciato Federico, scatenando la reazione negativa di Ernesto, che ha abbandonato lo studio. Sara Gaudenzi, infine, ha baciato Jakub in esterna, mentre ha avuto dei contrasti con Marco.