Dopo una lunga attesa durata quasi due settimane, oggi è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne e abbiamo sanato così la nostra curiosità. Parlo del nuovo studio? Dei tronisti? No, ovviamente mi riferisco al lifting di Gemma Galgani. La dama torinese infatti lo scorso luglio è passata dal chirurgo Gasparotti per darsi una sistematina e ne è uscita con un volto molto più rilassato.

Ad annunciare il ritocchino della Galgani è stata Kween Mary, che ha cercato di introdurre la novità a Tina Cipollari.

“Adesso entrerà Gemma. Lei ha passato un’estate molto particolare, ha fatto un grande cambiamento. Parlo di un cambiamento importante, tra poco capirai. Sicuramente Tina cambierai il tuo pensiero su di lei, muterà l’idea che ti sei fatta in questi anni. La verità è che ha fatto il lifting, non scherzo, l’ha fatto davvero”.

Gemma Galgani, foto e video dopo il lifting.

Flirt con il chirurgo?

Secondo Nuovo Tv Gems avrebbe anche preso una mezza cotta per il medico che le ha donato un viso più fresco. Ovviamente si tratta dell’indiscrezione di un settimanale e la Galgani per ora non ha confermato la notizia, ma nell’rvm dell’operazione la protagonista ha detto: “Il chirurgo è davvero bello. In questa clinica ho incontrato solo uomini belli, sembra di stare ad Hollywood“.