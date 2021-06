Gemma Galgani è una delle presenze fisse di Uomini e Donne da più di 10 anni. Nonostante la decade passata alla corte di Kween Mary la dama torinese non ha ancora trovato il vero amore. Sarà per questo che Luca Zanforlin le ha consigliato di ampliare gli orizzonti e provare a capire se le interessano anche le donne.

“Io mi sento molto Gemma.Ogni tanto mi sento Tina, ma più che altro Gemma. Nel senso che noi abbiamo questa sindrome della bella addormentata, basta che uno ci baci e ci facciamo i film. Partiamo subito, però alla fine è giusto così. Non hai mai provato un sentimento d’amore per una donna? magari forse bisogna cambiare. Forse potrebbe essere più fortunata”.

Con grande sorpresa del pubblico presente in studio, la Galgani ha detto di non escludere un corteggiamento ad una signora: “E perché no? Alla fine può succedere. Potrei anche provare, dai veramente, assolutamente, sono d’accordo. L’amore è universale. Veramente per me potrebbe essere perché penso davvero che l’amore sia universale. Devo dire che non lo escludo, potrebbe essere e c’ho anche pensato. Grazie comunque del consiglio e sono felicissima delle tue parole“.

Parole che hanno suscitato l’ironia di Tina Cipollari: “Guarda, per me va bene, tutto può succedere. L’importante è che non metta gli occhi su di me. Ve lo dico adesso, basta che non corteggi me“.

😂✈️☠️#UominieDonne pic.twitter.com/gREXVJMzdg — TommasoF (@thomasferraris1) May 19, 2021

Gemma e gli agguati di Tina 😂 Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/O4auRGpYhX — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 26, 2021

E dopo Claudio Sona e Alex Migliorini, Gemma è pronta a riportare l’arcobaleno a Uomini e Donne.

Gemma con una dama? Giorgio Manetti la bacchetta.

Intervistato dal settimanale Nuovo Giorgio Manetti ha espresso le sue perplessità per le dichiarazioni di Gems. L’ex cavaliere del Trono Over ha dichiarato che se la Galgani corteggiasse una signora perderebbe credibilità.

“Figuriamoci, non ci sarebbe nulla di male. Però devo dire una cosa. Perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo”.