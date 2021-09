Sono passati 6 anni “dall’orribile 4 settembre”, giorno in cui finì la relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nonostante tutto per molto tempo la dama si è intromessa nelle vicende amorose del suo ex, dando vita a forti scontri a Uomini e Donne.

Dal 2019 il fiorentino è lontano dal programma mariano, ma adesso potrebbe tornare. Manetti infatti in una recente intervista ha rivelato che corteggerebbe volentieri Isabella Ricci: “Certo che la trovo una bella donna. Mi piacerebbe tanto invitarla a cena. Lei ha tutta la mia ammirazione. Credo abbia tanto fascino, un grande charme. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“.

Questa settimana Gems dalle pagine di Nuovo ha rivelato cosa farebbe se il Gabbiano tornasse alla corte di Kween Mary: “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata“.

Ci crediamo?



Giorgio e le parole che hanno ferito Gemma Galgani.