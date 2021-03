La storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è finita (è mai iniziata?) lo scorso autunno, poco prima che il bel toscano uscisse dal programma per tornare a lavorare in mare. Lo scorso febbraio Sirius ha detto di pensare ancora alla dama torinese: “Penso ancora a lei. Il nostro è stato un bellissimo percorso che non dimenticherò. Ci sono affezionato e spero di vederla al mio rientro“.

Il desiderio di Nicola si è realizzato, visto che ha fatto il suo comeback a Uomini e Donne ed ha rivisto Gems. In un’intervista rilasciata al magazine della trasmissione mariana, l’ufficiale della marina (che secondo Veronica De Nigris potrebbe essere gay) ha svelato di aver risentito la Galgani anche durante le feste.

“Che penso dei nuovi corteggiatori di Gemma Galgani? Per il mio modesto parere, gli uomini che si sono presentati non avevano le caratteristiche dell’uomo che Gemma cerca, e di cui ha bisogno. Ritengo che lei sia talmente innamorata dell’amore che, a volte, non percepisce subito le intenzioni reali di coloro che si presentano.

Tra Gemma e me é rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo. Rivederla é stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi é di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni”.