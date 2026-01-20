Gemma Galgani minaccia di lasciare Uomini e Donne

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, andrà in onda con le prossime puntate, Gemma Galgani e Sara Gaudenzi sono state le protagoniste della scena del Trono Over e del Trono Classico. Entrambe hanno espresso l’intenzione di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

La registrazione è iniziata con Gemma, Mario Lenti, Isabella e un’altra dama. Dopo che Maria De Filippi ha messo Mario con le spalle al muro, il cavaliere è tornato al centro studio grazie a Gemma. La dama torinese si è lamentata per non aver ricevuto gli auguri di compleanno da parte di Lenti, mentre Isabella ha deciso di chiudere la conoscenza con un’altra persona.

Gemma si è poi intromessa nel confronto tra Tiziana e Mauro, scatenando una discussione con Tinì Cansino, che l’ha attaccata. Anche Barbara De Santi e Elisabetta si sono scagliate contro Tiziana, accusandola di essere falsa. Gemma, molto scossa, ha minacciato di lasciare la trasmissione in lacrime.

Intanto, nel Trono Classico, Sara Gaudenzi ha eliminato Raien, restando solo con Simone Bonaccorsi. Dopo le uscite di Marco e Jakub, che hanno deciso di lasciare la corte della tronista, Sara si ritrova in bilico e ha chiesto altri corteggiatori, altrimenti lascerà il Trono.