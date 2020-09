Gemma Galgani dice addio a Sirius per un chirurgo?

Durante la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani ha confessato di essersi fatta un bel lifting e di non aver potuto incontrare il suo Sirius a luglio per questo motivo. La dama torinese e il toscano hanno discusso e lui ha ballato con Valentina, che da tempo dice di essere interessata a lui.

Nuovo Tv qualche giorno fa ci ha fatto sognare pubblicando una foto di Gems che sembrava essere stata scattata dopo l’intervento, ma in realtà era solo un ritocco fatto con Photoshop usato per l’articolo, in cui però c’è un vero scoop. Stando a quello che si legge sul settimanale di Riccardo Signoretti Gemma Galgani avrebbe messo gli occhi proprio sul chirurgo plastico che le ha dato una stiratina. Se la cosa dovesse essere confermata sarebbe l’ennesimo colpo di scena nella soap di Gems.

“Gemma Galgani si è sottoposta a un lifting e sarebbe stata seguita in questa sua decisione dalle telecamere di Uomini e Donne. Ma le novità non sono finite perché stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, ci sarebbero stati dei cambiamenti molto importanti anche nella vita sentimentale della donna. La dama si è fidanzata con il chirurgo plastico che l’ha resa più giovane? Il nuovo amore è proprio il dottore in questione?”

Dopo il toy boy belloccio adesso è in arrivo il flirt con il chirurgo?

Quanti giorni mancano al momento in cui rivedremo Gemma con la nuova faccia post lifting?#uominiedonne pic.twitter.com/gD2eIgBC8w — 🍷 (@marikaamen) September 1, 2020

Io che cerco informazioni aggiuntive sul lifting di Gemma#uominiedonne pic.twitter.com/bUWRlpZH06 — xocostaxo (@xocostaxo) August 27, 2020

Va beh ma tutti a criticare, se non se lo fa Gemma a 80anni il lifting, per di più a spese di Mediaset, chi se lo deve fare?? #uominiedonne pic.twitter.com/XQNVwClt3V — I_am_Gipsy (@am_gipsy) August 27, 2020

Fonte: Coming Soon, La Nostra Tv