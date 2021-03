Gemma Galgani protagonista anche della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata ieri. La dama torinese è uscita nuovamente con il suo “ex”, Nicola Vivarelli. L’ufficiale della marina mercantile ha chiarito che il pomeriggio passato con Gems era in amicizia. I due infatti si sono rivisti per chiarire alcune cose del loro passato rimaste in sospeso, tra incomprensioni e discussioni irrisolte.

Conoscendo le vicende di Gemma Galgani non vorrei ci ricascasse…

“Io ti voglio bene, perché mi tocca dare ragione a Tina. Quando avevi davanti Maurizio eri follemente innamorata e presa da lui. Era palese ci fosse qualcosa eppure a lui di te non importava nulla. Ora davanti hai un signore intelligente, signorile e colto e invece tu fai capire che non ti importa nulla. Mi spiace però a questo punto preferisci le persone giovani. Per Maurizio hai pianto e significa che eri presa, per uno che non ti interessa non piangi mica. Ora invece è palese che non ci sia nulla con Domenico”.