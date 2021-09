Gemma Galgani da più di una decade è una delle colonne portanti di Uomini e Donne. Ogni nuova stagione escono rumor sul possibile addio della dama torinese, ma puntualmente a settembre la ritroviamo sempre alla corte di Maria De Filippi. Ma prima o poi Gems se ne andrà davvero e l’ha confermato anche lei in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. L’ex di Giorgio Manetti ha rivelato che dirà addio al programma di Canale 5 soltanto quando avrà trovato l’amore vero (auguri). La 70enne ha anche ricordato le sue vecchie storie ed ha aggiunto di non aver mai finto all’interno degli studi mariani.

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena. Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via. […] La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti”.

E grazie al cielo non vedremo presto l’addio di Gemma, perché tra lettere, flirt con 20enni, ritocchi estetici e catfight con Tina riesce a stupire con i suoi colpi di scena. Ricordiamoci che non ha escluso nemmeno la corte ad una donna, quindi potrebbe arrivare la svolta rainbow nella nuova stagione di questa serie.

Conosco solo un modo di misurare il tempo: quello con Tina che insulta Gemma e quello senza Tina e Gemma usurpate dalle turcate estive #uominiedonne pic.twitter.com/uisW3tK8Gs — LE GIF DI TINA 🎀 (@Gif_di_Tina) September 4, 2021

Gemma Galgani e il nuovo “look.

Per il suo comeback la Galgani ha fatto le cose in grande ed è tornata dal chirurgo: “L’idea di ritoccarmi mi è venuta verso al fine della scorsa edizione di Uomini e Donne. La verità è che ero un po’ giù per tutte le batoste che ho preso e le varie delusioni. Quindi ho iniziato a pensare ad un nuovo miglioramento a livello estetico.

Cercavo un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo. Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro. Vorrei tanto essere una sorte di esempio per le signore della mia età che non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto. Molte hanno paura del giudizio degli altri. Freghiamocene e facciamo di tutto per stare bene con noi stesse“.

Dalle prime anticipazioni: “GRANDE SCONTRO IN STUDIO TRA TINA E GEMMA PER L’INTERVENTO AL SENO” Quanto manca alla prima puntataaa 😭😭😭#uominiedonne pic.twitter.com/UfXX9o1qX5 — BagnoTrash (@bagnotrash) August 31, 2021