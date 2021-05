Gemma Galgani ed Isabella Ricci continuano a punzecchiarsi e questo è terreno fertile per Tina. La Cipollari a Uomini e Donne ha speso bellissime parole per la nuova dama, cercando di provocare la sua storica rivale.

“Tu Isabella hai fatto la modella mi risulta. Me l’ha detto un mio caro amico stilista. Mi ha detto che sei stata una grande modella 30 anni fa. Certo Gemma, se ha fatto la modella è così. Usciva sui settimanali di moda. Inutile che rosichi Gemma e fai la gallina del pollaio. Poi ormai tutti parlano di Isabella, sui social è la regina. Lei adesso è chiacchieratissima e molto amata.

A me arrivato tante informazioni. Ho dei messaggi della direttrice del tuo teatro. Devo farli vedere? Mi ha proprio detto di dire che la direttrice non sei tu, ma è lei. Posso mostrare tutto. Lei si è vantata di avere un ruolo che non ha. Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino“.

La dama torinese ha precisato: “Non ci credo che lei scrive a te. Io sono stata la direttrice di un altro teatro dove lavoravo prima. Ho fatto per anni la direttrice del Teatro Alfieri di Torino“.

A quel punto è arrivata la bomba di Tina: “Certo, perché era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante“.

La dura replica di Gemma Galgani

Gems è sbottata, non solo ha bollato come false le insinuazioni della Cipollari, ma ha dichiarato che prenderà provvedimenti.

“Eccoci, basta. Le prove dove stanno è? Ci rendiamo conto?! Perché lei non si può permettere di dire queste cose, anche se riprese dal web, sono non vere. Non può riportarle qui e che si dia una calmata che sta andando oltre. Tina parla con persone che erano nel parterre maschile molto tempo fa e che dicono cose non vere. A questo punto prenderò provvedimenti. E non ti ha scritto il mio direttore!”

Gems vuole querelare qualcuno che era tra i cavalieri, o Tina? Nel dubbio la Cipollari…