Gemma Galgani è un volto di Uomini e Donne da oltre un decennio, da quando nel 2010 – sessantenne sconsolata alla ricerca dell’amore – fece il suo debutto nello studio di Maria De Filippi.

Capello biondo cenere, naso importante, qualche rughetta ed una classe innata. Nel corso di questo decennio ha ricevuto la corte di moltissimi ammiratori e con qualcuno ha avuto pure delle brevi storie, anche se il suo grande amore è stato Giorgio Manetti, l’uomo con cui ha deciso di chiudere improvvisamente dopo un’estate di mancate certezze da parte di lui.

Nel corso di questo decennio la torinese è più volte ricorsa alla chirurgia estetica e correttiva per migliorare il proprio aspetto. Per prima cosa ha rifatto i denti sotto le telecamere di Selfie – Le Cose Cambiano, altro programma firmato Maria De Filippi, infine l’anno scorso si è concessa un lifting.

“Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale. Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell’operazione perché è talmente bella l’esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo”.