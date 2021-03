Gemma Galgani è stata la vera protagonista dell’ultima puntata di C’è Posta Per Te. Luciana Littizzetto ha invitato Veronica Peparini, Belen Rodriguez e la dama torinese, per chiedere loro consigli su come attirare gli uomini usando la sensualità. Gems è arrivata in studio pensando che dall’altra parte della busta avrebbe trovato Giorgio Manetti…

Dopo aver scoperto che la mittente della busta era Lucianina, la Galgani (che è anche caduta dalle scale a Uomini e Donne) le ha spiegato come riesce ad uscire con uomini anche molto più giovani di lei.

“Alla mia età non mi è passata la voglia di innamorarmi, anzi. La mia età è un numero, ma non corrisponde al mio vero spirito. Probabilmente con la mia anima attiro questi fidanzati. Come trovo tutti questi Uomini? Scrivono per me e per venire nel programma. Ho avuto un pretendente di 25 anni, non sono più fidanzata, ora lui è partito. Nicola mi ha scritto delle lettere stupende e dopo quelle c’è stata la vera conoscenza. Se devo stare al passo con i più giovani? Ma io ci sto benissimo, non ho nessun problema ad uscire con loro. Posso andare in vacanza ovunque, bere e seguire il loro stile di vita tranquillamente. Comunque mi tengo allenata e faccio anche ginnastica. Che tipo di ginnastica? Quella lì… volete sapere i segreti e io ve li sto dicendo”.