Chi segue questo blog dal 2009 si ricorderà certamente dell’iconica Gemma del Sud, che nel 2010 proprio qui rilasciò un’intervista e che due anni dopo partecipò ad una serata organizzata da Biccy.

Ieri finalmente Gemma è stata nominata in tv, al GF Vip. Alcuni concorrenti in piena notte si sono ritrovati in salone a parlare di meme, video virali e trash, quando Jessica Selassié ha tirato in ballo la prima vera influencer italiana. La principessa ha chiesto a Sophie, Alessandro, Barù e Manila se conoscessero la regina di YouTube. Soltanto Barù ha detto di aver visto qualcosa della youtuber siciliana e così Jessica ha spiegato agli altri gieffini chi è Gemma: “Gemma del Sud, non la conoscete? Dai era una ragazza che faceva video su YouTube, era favolosa, faceva clip super scocciata. Cantava si rotolava e in un filmato si è pure tirata dei bicchieri d’acqua in testa“.

No vabbè Jessica che ricorda quell’icona trash di Gemma del Sud, che ricordi 😭😭 #gfvip — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) January 12, 2022

#GemmaDelSud è nata nel periodo sbagliato . La prima vera influencer 🤣#gfvip — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) January 12, 2022

Jess che ricorda Gemma del sud è la regia cambia 🙄 ma perché!? Volevo sentire #gfvip — ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 12, 2022

Che fine ha fatto Gemma del Sud?

Nel 2018 Gemma è tornata con un video in cui se la prendeva con gli hater: “Ciao a tutti. Sono davvero io, sono Gemma del Sud. Se ero sparita tempo fa è stato perché ho avuto dei problemi per strada. Non potevo più uscire di casa. Questo è un video che volevo fare per parlarvi di una riflessione. Volevo parlare della gente cattiva, quelli che giudicano gli altri, che prendono in giro me, che mi sento una bella ragazza. Alla gente che giudica e che fa più schifo di me vorrei dire di non giudicare nessuno. Forse sono sempre stata troppo buona con tutti, questo ho sbagliato. Tutta la gente che dovrebbe pensare più a se stessa“.

E stando alle ricerche dei colleghi di Webboh, la regina di You Tube sarebbe anche diventata madre.