Gemitaiz ha fatto un grande regalo ai propri fan proprio nel giorno che anticipa il suo 32esimo compleanno. È in arrivo un nuovo mixtape della serie Quello che vi consiglio. Si tratta del nono volume di un percorso iniziato nel lontano 2009 e interrotto temporaneamente nel 2018. Da Achille Lauro a Geolier, nel disco sono presenti tantissimi ospiti di valore. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo disco.

Gemitaiz: Quello che vi consiglio Vol. 9 è il nuovo mixtape

Spiega il rapper: “Il nuovo mixtape è nato come tutti i precedenti, dall’esigenza di scrivere in maniera differente da un disco ufficiale, per mantenere la magia di 11 anni fa, quando è cominciata. Questo però è un gradino sopra agli altri volumi, se vogliamo, perché la musica è tutta inedita e ci sono diverse canzoni prodotte da me medesimo, per me è la prima volta che succede. Una rinascita“.

Il nuovo lavoro è in arrivo il 6 novembre e conterrà tantissime collaborazioni di prestigio per il rapper romano. Ecco il post con l’annuncio:

Ospiti e tracklist di Quello che vi consiglio Vol. 9

Non conosciamo ancora la tracklist dettagliata, ma tramite i social sono stati annunciati molti degli ospiti che saranno presenti. E non si tratta certo di nomi di secondo piano: Achille Lauro, Chadia Rodriguez, Ensi, Nitro, MadMan, Priestess, Speranza, Izi, Carl Brave, Lucci e tanti altri ancora.

Con questo nuovo mixtape Gemitaiz apre un nuovo capito della sua carriera, a un anno di distanza da Scatola nera, apprezzatissimo disco in collaborazione con MadMan del 2019.

