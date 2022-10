Gemitaiz e MadMan, concerti 2022: la scaletta dei live

Gemitaiz e MadMan tornano in tour nel 2022: la possibile scaletta dei concerti dei due rapper più amati della musica italiana.

Finalmente il conto alla rovescia è terminato: Gemitaiz e MadMan stanno portando in giro per l’Italia la loro grande musica. I due rapper, protagonisti di alcuni degli album più amati degli ultimi anni, sono pronti per un tour che è stato rinviato due volte a causa del Covid e della pandemia. Dal 2020 al 2022, due anni pieni di sofferenza e attesa anche per loro, che possono però finalmente togliersi la soddisfazione di riempire nuovamente i palazzetti italiani, per dei concerti che si presentano già come alcuni dei più importanti di questo autunno. Scopriamo insieme la possibile scaletta.

Gemitaiz e MadMan in tour nel 2022

In principio avrebbero dovuto essere in giro nel marzo 2020. Praticamente, nel pieno di quelle settimane burrascose che portarono, in pochissimi giorni, al primo, storico e drammatico lockdown italiano. Sembra passato un secolo, e invece era tutto accadeva poco più di due anni fa.

Microfoni

I primi recuperi erano stati programmati nel marzo del 2021, ma anche in quel periodo l’Italia era ancora molto lontano dall’essere uscito dal pericolo della pandemia. Adesso però le cose, grazie anche al vaccino, vanno molto meglio, ed è possibile finalmente tornare ad assistere in relativa sicurezza anche a dei concerti al chiuso. Ecco tutte le date dei due rapper:

– 3 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma

– 15 ottobre al PalaPartenope di Napoli

– 19 e 20 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 24 e 25 ottobre al Tuscany Hall di Firenze

La scaletta dei concerti di Gemitaiz e MadMan

Non sappiamo ancora quale sarà la scaletta dei loro live, ma è probabile che saranno presenti quasi tutte le canzoni dei loro album congiunti, Kepler e Scatola nera. Di seguito un’ipotesi di setlist basata sulle loro ultime apparizioni:

– Paradise Lost

– Oro e argento

– Fuori

– Tanta Roba Anthem

– Chiamate perse

– Keanu Reeves

– Pezzo trap

– Gigante

– Hollywood

– Holy grail

– Brillo

– Thoiry

– A me mi

– Nonostante tutto

– On the Corner

– Bene

– Davide

– Un giro con noi

-Diverso

– Lo sai che ci penso

– Non se ne parla

– Veleno

– Pistorius

– Non cambio mai

– Buonanotte