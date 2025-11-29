Gemitaiz annuncia nuovo album Elsewhere

Gemitaiz sta per pubblicare il suo nuovo disco “Elsewhere”, che sarà disponibile dal 12 dicembre. L’artista ha annunciato la tracklist completa e i featuring del suo nuovo progetto, che include artisti del calibro di Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno. Il disco è stato realizzato con strumenti reali suonati da musicisti e ogni immagine è stata scattata in modo diretto, riflettendo il modo di essere di Gemitaiz.

La tracklist di “Elsewhere” include 16 brani, tra cui “L’altro mondo” feat. Mathilde Fernandez, “Elsewhere”, “Vieni te”, “Flowman”, “Old School” feat. Salmo e “Time Machine” feat. Joshua e Danno. Il disco sarà disponibile in digitale e in CD dal 12 dicembre e in vinile dal 19 dicembre.

Gemitaiz è un rapper romano classe ’88, noto per essere un artista estremamente prolifico. Ha all’attivo quattro album in studio, tutti certificati da FIMI, e svariati mixtape. Il suo ultimo album “ECLISSI” è stato pubblicato nel maggio 2022 e ha ottenuto un grande successo. Il disco “Elsewhere” rappresenta un nuovo punto di partenza per l’artista, che vuole far pensare e far muovere la testa ai suoi ascoltatori.