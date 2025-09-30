22.2 C
Gemini Robotics 1.5: innovazione nella robotica autonoma in Italia

DeepMind, parte del gruppo Alphabet, ha lanciato Gemini Robotics 1.5, un’intelligenza artificiale che mira a rendere i robot autonomi, capaci di eseguire compiti complessi senza intervento umano. Questo sviluppo rappresenta un progresso significativo nella robotica avanzata, in cui i robot non solo eseguono azioni, ma apprendono e trasferiscono competenze.

Il nuovo sistema Gemini Robotics comprende due modelli, Gemini Robotics 1.5 e Gemini Robotics-ER 1.5, che lavorano insieme per permettere ai robot di percepire, pianificare e agire in modo strutturato. Gemini Robotics 1.5 è un modello “vision-language-action” (VLA) in grado di interpretare informazioni visive e istruzioni, trasformandole in comandi motori. Questo modello “pensa” prima di agire, chiarendo i passaggi logici e migliorando l’esecuzione dei compiti. Inoltre, è capace di apprendere da diversi robot, accelerando il trasferimento di competenze.

Gemini Robotics-ER 1.5 si concentra sul ragionamento fisico e la pianificazione e funziona come un “cervello strategico”, comprendendo l’ambiente e generando piani d’azione che sfruttano anche strumenti digitali. Questa combinazione consente di affrontare compiti complessi in più fasi e di adattarsi a contesti diversi.

Entrambi i modelli sono stati ottimizzati a partire dalla famiglia di modelli Gemini e sono già disponibili per gli sviluppatori. Le prestazioni di Gemini Robotics-ER 1.5 in test di ragionamento incarnato sono di livello avanzato. Inoltre, Gemini Robotics 1.5 analizza i compiti in modo stratificato, migliorando la robustezza rispetto ai cambiamenti ambientali.

Infine, Google ha sottolineato il suo impegno per uno sviluppo responsabile, introducendo sistemi di protezione e aggiornando benchmark di sicurezza per garantire l’affidabilità delle nuove tecnologie.

