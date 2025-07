Gemini rivoluziona gli smartwatch: nuova era per Wear OS

Google ha avviato la distribuzione di Gemini su Wear OS, il suo nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’esperienza degli utenti di smartwatch. Questo aggiornamento segna una svolta importante, poiché Gemini sostituisce il precedente Google Assistant sui dispositivi indossabili.

Grazie a Gemini, gli smartwatch possono ora offrire una gamma di funzionalità avanzate e personalizzabili. Tra le novità, spicca la possibilità di controllare l’attività fisica tramite comandi vocali, permettendo agli utenti di interagire senza utilizzare il touchscreen. Inoltre, l’integrazione con Fitbit Today consente un accesso immediato e vocale a informazioni relative alle metriche di salute.

Gemini introduce anche una maggiore comprensione del contesto, facilitando interazioni più naturali e pertinenti tra l’utente e il dispositivo. L’assistente può apprendere dalle abitudini dell’utente, rendendo l’esperienza complessiva più fluida. L’interfaccia ha subito un restyling, allineandosi stilisticamente all’app di Gemini disponibile su smartphone.

Attualmente, il rilascio di Gemini è in corso tramite il Google Play Store, ma potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. Google prevede un completamento della distribuzione nei prossimi mesi. Gli aggiornamenti riguardano anche marchi come Samsung, OPPO, OnePlus e Xiaomi, oltre ai Google Pixel Watch.