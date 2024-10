Gemini Live: Disponibile per Tutti gli Utenti Android

Google ha annunciato che il servizio Gemini Live è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android che utilizzano l’app Gemini. Inizialmente, Gemini Live era accessibile esclusivamente sui dispositivi della gamma Pixel 9 e solo per coloro che avevano sottoscritto piani di abbonamento avanzati. Successivamente, Google ha iniziato un rollout graduale per un selezionato gruppo di utenti Android, ma adesso il servizio è aperto a tutti.

Gemini Live è attualmente disponibile solo in inglese e si propone come un’innovativa “esperienza di conversazione mobile”. Rappresenta un’evoluzione di Google Assistant, integrando la tecnologia dell’intelligenza artificiale per permettere conversazioni più lunghe e adattabili alle preferenze degli utenti. L’obiettivo di Google è quello di offrire un assistente vocale sempre più potente, versatile e rapido nelle risposte.

Questa apertura del servizio segna un importante passo nella strategia di Google, che punta a migliorare l’interazione degli utenti con il proprio assistente. Inoltre, questa novità ha riacceso le speculazioni sull’eventualità che Gemini Live possa essere disponibile anche su dispositivi iOS. Craig Federighi, ingegnere e vice president di Apple, ha recentemente dichiarato di non escludere che la piattaforma di intelligenza artificiale di Google possa un giorno sbarcare anche sui dispositivi Apple.

In sintesi, l’introduzione gratuita di Gemini Live per tutti gli utenti Android rappresenta un’evoluzione significativa dei servizi offerti da Google, con un forte focus sull’intelligenza artificiale e sull’esperienza utente, aprendo inoltre nuovi scenari per la possibile compatibilità con iOS in futuro.