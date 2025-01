Gemini Advanced sarà disponibile gratuitamente

Il Samsung Galaxy S25, insieme alle varianti S25+ e S25 Ultra, offrirà l’accesso gratuito a Gemini Advanced, un assistente vocale avanzato di Google. Le ultime indiscrezioni rivelano che questo servizio, normalmente a pagamento a 21,99 euro (dopo un mese gratuito promozionale), potrà essere un beneficio esclusivo per gli acquirenti del nuovo smartphone. Le informazioni provengono dall’analisi dell’ultima versione dell’app Google, esaminata da Android Authority.

Gli utenti del Galaxy S25 riceveranno tre mesi di accesso a Gemini Advanced, mentre coloro che acquisteranno il Galaxy S25+ potranno godere di sei mesi. Gli acquirenti del Galaxy S25 Ultra potranno avere accesso al servizio premium per un anno intero. Samsung sta adottando un approccio strategico per integrare l’intelligenza artificiale nei suoi dispositivi, considerandola un elemento cruciale dell’esperienza utente piuttosto che una semplice funzionalità aggiuntiva.

Grazie alla partnership con Google, Samsung mira a elevare gli standard dell’industria, incorporando assistenti AI come Gemini Advanced nei suoi smartphone. Questo non solo migliora l’interazione degli utenti con i dispositivi, ma promuove anche una maggiore adozione delle tecnologie AI tra i consumatori. L’offerta di accesso gratuito a Gemini Advanced sottolinea l’impegno di Samsung nel rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e utile a un ampio pubblico.

La possibilità di utilizzare un assistente vocale avanzato per periodi prolungati aiuta a differenziare i modelli Galaxy S25 dalla concorrenza, fornendo un chiaro valore aggiunto. La strategia di Samsung si fonda su un costante impegno nell’innovazione, che le consente di mantenere una posizione di leadership nella convergenza tra smartphone e intelligenza artificiale, mirando a garantire una maggiore personalizzazione ed efficienza nell’uso quotidiano.

In sintesi, l’integrazione di Gemini Advanced nei smartphone Galaxy S25 rappresenta una mossa strategica da parte di Samsung per sottolineare l’importanza dell’intelligenza artificiale nell’esperienza utente e per incentivare la sua diffusione tra il pubblico. Tale approccio mira non solo a migliorare il prodotto finale, ma anche a coinvolgere e attrarre una clientela sempre più attenta alle novità tecnologiche.