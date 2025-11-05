Gemello Digitale a Matera: il futuro della città si racconta

Il Laboratorio del Gemello Digitale Urbano di Matera, situato nella Casa delle Tecnologie Emergenti, ha recentemente avviato una fase di apertura al pubblico. In questo contesto, il laboratorio incontrerà i cittadini attraverso una serie di eventi che inizieranno l’8 novembre.

Questi appuntamenti fanno parte delle attività di divulgazione e condivisione del Laboratorio, progettato come spazio di ascolto per raccogliere proposte e suggerimenti che possano migliorare la rappresentazione digitale della città e supportare le politiche urbane.

Gli incontri si svolgeranno nei quartieri di Matera in modo informale, seguendo il modello dei “work café”, che incoraggiano il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini. Gli eventi avranno luogo in caffè, luoghi di aggregazione e spazi pubblici, dove verranno condivisi i risultati del lavoro del laboratorio.

L’Assessora alla partecipazione civica, Stefania Draicchio, ha spiegato che l’obiettivo dei work café è di stimolare i cittadini a contribuire con le loro opinioni su priorità e miglioramenti per i servizi pubblici, oltre a identificare nuove opportunità per la comunità.

Durante gli incontri, si procederà anche a un’indagine sulla qualità della vita urbana, affrontando temi come mobilità, servizi, spazi pubblici, ambiente, cultura e innovazione. Il primo evento è fissato per sabato 8 novembre alle 10:30 presso il bar “La Serra” nel quartiere di Serra Venerdì. Le sedi dei successivi incontri verranno comunicate di volta in volta, garantendo ampia diffusione tramite associazioni e comitati di quartiere.

