7.5 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Tecnologia

Gemelli Digitali a Matera

Da stranotizie
Gemelli Digitali a Matera

Martedì 16 dicembre dalle ore 10 nella Sala Conferenze della CTE Matera in Via San Rocco a Matera, si terrà un evento dedicato ai “Gemelli Digitali e Nuove Forme di Cittadinanza”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il CISC – CNR, sarà centrata sul Laboratorio “Gemello Digitale Urbano” di Matera e rappresenterà un’occasione unica per presentare i risultati scientifici del Progetto Matera e illustrare le funzionalità del Gemello Digitale.

Il Gemello Digitale Urbano di Matera è una replica virtuale e dinamica della città, sviluppata per supportare decisioni strategiche e processi di innovazione. Il sistema integra piattaforme avanzate, tra cui un Decision Support System per l’analisi dei dati urbani, DTMob per la modellazione della mobilità, la ricostruzione semantica 3D della città e un Data Lake evoluto per la gestione dei dati. L’infrastruttura include anche sistemi di monitoraggio tramite sensori, l’analisi mobile per forecasting e strumenti dedicati alla gestione energetica del patrimonio edilizio, insieme a meccanismi partecipativi per il coinvolgimento attivo della comunità.

L’evento riunirà stakeholder pubblici e privati in un momento di confronto aperto sui nuovi scenari della trasformazione digitale urbana.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Musica classica a Roma
Articolo successivo
Cinema e editoria, due pesi e due misure in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.