Gemelle Kessler: “Una pacca o uno sguardo di troppo sono complimenti, non molestie”

Le gemelle Kessler fra qualche giorno soffieranno 88 candeline e per l’occasione hanno rilasciato un’intervista al settimanale Gente che ha già fatto molto rumore. Alice ed Ellen, infatti, hanno apertamente giustificato le molestie parlando di complimenti e apprezzamenti che fanno piacere. Dichiarazioni che hanno fatto scalpore ma che vanno anche contestualizzate: altra mentalità, altra epoca.

Ellen Kessler, a domanda diretta “Avete mai avuto esperienze di molestie?“, ha così risposto: “Siamo sempre state in due, forse questo è stato il nostro grande vantaggio. Poi bisogna capire cosa si intende per molestia: se qualcuno mi dà una pacca sul sedere non lo trovo così grave, al contrario è divertente. Se ci sia capitato? Non lo ricordo, ma sicuramente è successo“. Pensiero condiviso anche da sua sorella Alice Kessler: “Una piccola pacca sul s3dere non è un’avance s3ssuale, è un complimento. Come quando qualcuno ti dice che hai un bel s3no: non mi infastidisce. Oggi, se un uomo guarda soltanto due volte intensamente il s3no di una donna, diventa un molestatore. Lo trovo assurdo. E poi, le donne non si devono meravigliare se vengono disturbate quando si vestono in modo provocante. Guardi le star che percorrono oggi i red carpet: sono tutte mezze nud3“.

E ancora: “Credo che un uomo si accorga se può conquistare oppure no una donna. Sono convinta che noi due abbiamo sempre avuto il comportamento tipico del rifiuto. È stata la nostra difesa naturale nei confronti degli uomini“.

Gemelle Kessler, le parole sulla morte

Le gemelle Kessler hanno poi parlato di morte e del loro funerale, un po’ come ha fatto – con largo anticipo – da Antonella Clerici. “Viviamo nel presente, però l’eutanasia è un’opzione, ma dobbiamo riflettere più profondamente sulla questione. Il testamento? Lo abbiamo fatto da tanti anni, destinando tutto a Medici senza frontiere. Saremo sepolte nella tomba di nostra madre in un’unica urna“.