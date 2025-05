Gemelle Cappa e Lucarelli: Verità sul Caso Poggi

Il caso di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa, è tornato sotto i riflettori, e Selvaggia Lucarelli ha espresso le sue opinioni sul tema via Instagram. Ha criticato il settimanale Giallo per aver pubblicato un ampio articolo sulle gemelle Cappa, cugine di Chiara, in seguito alla diffusione di alcuni messaggi di testo. In particolare, uno di questi sms, inviato da Stefania Cappa a sua sorella Paola, recita: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi", un’affermazione che ha attirato l’attenzione dei media.

Lucarelli ha messo in discussione l’uso di titoli sensazionalistici sugli sms, sostenendo che questi possono generare misleading insinuazioni sull’innocenza o colpevolezza delle persone coinvolte. Ha evidenziato come tale approccio da parte dei media, unito all’attualità dei social e della giustizia, possa compromettere l’accertamento della verità. La giornalista ha chiarito che l’sms, sebbene esistente, è stato estrapolato dal suo contesto originale, creando confusione e suggerendo un’impressione distorta.

Secondo una ricostruzione del Corriere, il messaggio riguarderebbe un’interazione durante gli interrogatori tra Stasi e Stefania Cappa, dove il primo avrebbe ricevuto domande impostate dalle autorità per cercare di testare la sua coerenza. Lucarelli suggerisce che, se confermato, il messaggio indicherebbe una certa cooperazione tra Stefania e i Carabinieri.

