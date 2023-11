Gelosia e due di picche: due nuovi colpi di scena al Grande Fratello

Nelle ultime 24 ore al Grande Fratello ci sono stati due colpi di scena. Il primo riguarda Beatrice Luzzi, che fino a qualche giorno fa dichiarava di non essere più interessata a Giuseppe Garibaldi e che invece ieri sera si è lasciata prendere dalla gelosia. Dopo cena il GF ha messo la musica e mentre Angelica ballava strusciandosi addosso a Mirko (ma che strano), Grecia Colmenares è andata verso Giuseppe e si è seduta sulle sue gambe, Beatrice però l’ha subito fermata: “No basta alzati“.

La gelosia di Paolo e il due di picche di Letizia.

Non solo il riavvicinamento di Beatrice e Giuseppe ieri sera nella casa c’è stata un’altra dinamica inaspettata e riguarda Masella e la Petris. Martedì Paolo e Letizia hanno limonato in giardino, lui probabilmente pensava che quel bacio sarebbe stato l’inizio di una storia, ma così non è stato. Ieri la gieffina ha rifilato un palo al macellaio.

“Io non voglio farti ingelosire! Però posso ballare con chi voglio qui dentro. Poi tu mi dicevi di non essere un tipo geloso e poi vedo queste cose qui. Tu vedi le cose troppo grandi. Tu mi facevi stare meglio prima di ora. Adesso è come se ci fossimo appesantiti e come sei i nostri caratteri facessero venire fuori una roba brutta. Io poi non voglio buttarmi perché sono uscita da poco da una storia. Poi se ballo con Massimiliano non voglio vederti incupito. Questa gelosia a me non piacciono e te lo ripeto. Se provo sentimenti veri per te? Ma è normale che io non provo i sentimenti che provi te adesso. Capisco che tu possa avere anche delle incertezze”.

Poco dopo Letizia si è lamentata anche con Anita: “Lui si offende perché dice che non riesco ad essere a mio agio con lui. Ma è normale! Dice che io non sto abbastanza con lui. Non ho chiuso una relazione per iniziarne un’altra. Io non mi voglio appesantire. Mi viene a dire ‘ma perché me perché’, mi viene a dire che devo essere più leggera, ma è lui quello pesante. Inoltre io sono fatta così e lo sono pure fuori. Con il mio ragazzo fuori non è che al bar stiamo per mano a darci i bacetti. Sono fatta in questa maniera e lui non lo capisce“.

Per la serie: Paolo scansate!