Gelosia di Varrese, che esagera su Vittorio: “Datti una regolata subito o te la faccio dare io”

Da quando Beatrice Luzzi è uscita dal Grande Fratello nel mirino di Massimiliano Varrese c’è Vittorio Menozzi. L’attore in più occasioni si è lamentato dei comportamenti del modello ed è tornato a farlo stamani. Mentre parlava con Letizia, Massimiliano ha palesato la sua gelosia ed ha dichiarato che se Vittorio non si ‘dà una regolata, ci pensa lui a fargliela dare’.

“È che Vittorio… si mette a dieci centimetri di distanza da… Io quando vi cambiate mi giro dall’altra parte. Secondo me ci sono dei limiti da rispettare. O no? Datti una regolata c***o, altrimenti te lo dico io quali sono i limiti e te li insegno. Va bene tutto, ma fino ad un certo punto se permetti. Se gliel’ho detto? Gliel’ho fatto capire. Adesso mi calmo che altrimenti sgravo. Per me ci sono dei limiti chiari che vanno rispettati.Sono io il primo che se c’è una ragazza in mutande mi giro dall’altra parte e poi esco dalla stanza. E lui cosa fa? Lui si permette addirittura – non lo faccio io con Monia – di andare lì accanto mentre c’è lei con il c**o fuori. O si dà una regolata o te la faccio regolare io!”

La gelosia di Varrese: “Non è normale”.

Fiordaliso ha cercato di mediare e durante un confronto con Vittorio, ha giustificato la gelosia di Massimiliano: “Anche se sei qui dentro ricordati che ci sono donne e uomini. Tu scherzi con le donne come se fossi un bambino e non lo fai con malizia, ma ad alcuni dà fastidio. Tu qui dentro ti senti un ragazzino. Io se tu vieni e sono svestita e mi dai un bacino non mi dà fastidio. Però quando una ragazza è impegnata dà fastidio. Ricordati che le cose stanno così e ci può essere la gelosia. Fai incavolare altre persone e dacci un occhio”. Menozzi ha commentato con un secco: “Per me non è una gelosia normale“.

Di questo tema ha parlato anche Marco Maddaloni con Perla, il judoka – proprio come Vittorio – ha criticato l’atteggiamento di Massimiliano: “Adesso si stanno riavvicinando. Hai capito che questa ragazza viene da un rapporto difficile e non vuole catene? Tu gli vuoi stare vicino? Bene stacci. Ma devi sapere che non le puoi mettere catene. Altrimenti questa la prima cosa che fa è andarsene. Lei poi va in tilt“.