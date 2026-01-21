10.1 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Gossip

Gelo tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales

Da stranotizie
Gelo tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, una volta considerati una coppia affiatata, sono ora diventati “perfetti sconosciuti” dopo la fine della loro relazione di 14 anni, dalla quale sono nate due figlie, Luna e Alma. I due ex coniugi sono stati avvistati in uno studio notarile romano, dove hanno discusso i dettagli della loro separazione, ignorandosi a vicenda e mantenendo un clima glaciale.

Secondo quanto riferito, Raoul e Rocìo si sono mossi a distanza, senza mostrare alcuna confidenza, un comportamento comprensibile considerata la modalità in cui è terminata la loro storia d’amore. Entrambi hanno dichiarato di voler mantenere la massima privacy sulle loro vicende private e hanno firmato un documento in cui si impegnano a non parlare pubblicamente delle cause della separazione.

Nel frattempo, entrambi hanno voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale. Raoul si è legato alla collega Beatrice Arnera, mentre Rocìo è stata al centro dell’attenzione per un presunto flirt con Stefano De Martino e per essere stata avvistata con Andrea Iannone in un resort di lusso in Franciacorta. Con il pilota sembra esserci una frequentazione, confermata anche dal fatto che lui ha commentato alcuni post di lei dopo che sono uscite le foto dei due insieme.

Articolo precedente
Sviluppatore React specializzato
Articolo successivo
Stresi: Ascolta U KNOW, il nuovo singolo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.