Gelo tra Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, una volta considerati una coppia affiatata, sono ora diventati “perfetti sconosciuti” dopo la fine della loro relazione di 14 anni, dalla quale sono nate due figlie, Luna e Alma. I due ex coniugi sono stati avvistati in uno studio notarile romano, dove hanno discusso i dettagli della loro separazione, ignorandosi a vicenda e mantenendo un clima glaciale.

Secondo quanto riferito, Raoul e Rocìo si sono mossi a distanza, senza mostrare alcuna confidenza, un comportamento comprensibile considerata la modalità in cui è terminata la loro storia d’amore. Entrambi hanno dichiarato di voler mantenere la massima privacy sulle loro vicende private e hanno firmato un documento in cui si impegnano a non parlare pubblicamente delle cause della separazione.

Nel frattempo, entrambi hanno voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale. Raoul si è legato alla collega Beatrice Arnera, mentre Rocìo è stata al centro dell’attenzione per un presunto flirt con Stefano De Martino e per essere stata avvistata con Andrea Iannone in un resort di lusso in Franciacorta. Con il pilota sembra esserci una frequentazione, confermata anche dal fatto che lui ha commentato alcuni post di lei dopo che sono uscite le foto dei due insieme.