Gelo, neve e tempeste in arrivo

Vento, mareggiate, freddo e neve colpiranno l’Italia a causa di una burrasca artica prevista nei prossimi giorni. Il meteorologo Lorenzo Tedici, del sito iLMeteo.it, evidenzia l’arrivo di una vasta massa d’aria artica dalla Scandinavia, che ha già portato neve e freddo in diverse nazioni europee e che, a partire da giovedì, interesserà anche il nostro Paese.

Le temperature in Italia subiranno un drastico calo, con un decremento di 10-12°C: minime previste fino a -5°C in Pianura Padana e -1°C in alcune zone del Centro. Nel Sud, le massime scenderanno da 22-24°C a valori intorno ai 13-16°C. I forti venti precederanno il freddo, con condizioni di burrasca e tempesta. Si prevedono venti di Libeccio sulla costa tirrenica, che poi ruoteranno a nord-ovest (Maestrale). Già dal mattino, il Maestrale sarà predominante in Sardegna, mentre altrove si assisterà a forti venti, come il Foehn in Pianura Padana, che porterà aria secca e cieli sereni, riducendo l’inquinamento atmosferico.

Le mareggiate saranno diffuse lungo le coste occidentali, con onde massime fino a 7 metri in Toscana e onde di oltre 4 metri in altre aree, come il Mar di Sardegna e il Tirreno. Inoltre, si prevedono rovesci intensi spinti dal vento sulle zone tirreniche e sulla Sardegna, con nevicate abbondanti sulle Alpi di confine e in Valle d’Aosta. Le temperature rimarranno fresche, ma nel fine settimana il meteo dovrebbe asciugarsi.

In particolare, è prevista una nevicata intensa sulle Alpi occidentali, con fiocchi che arriveranno fino a Torino, a Milano e nelle pianure del Veneto, anticipando l’atmosfera invernale. Questo potrebbe contribuire alla preparazione delle piste da sci per la stagione 2024-2025. Dopo le nevicate, si registreranno gelate, con temperature al di sotto dello zero specialmente al mattino di venerdì e sabato, rendendo il risveglio in molte aree della Pianura Padana il più freddo dell’anno.

Le previsioni dettagliate indicano un peggioramento del tempo al Nord, con maltempo al Centro e Sud, accompagnato da forti venti in tutte le zone. La situazione dovrebbe migliorare a partire da sabato, ma il freddo e le gelate rimarranno.