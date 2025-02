Gelo Lucarelli-Matano: la blogger si scaglia contro un fuorionda

Nella puntata odierna di “La Vita in Diretta”, Selvaggia Lucarelli ha ricevuto attacchi dalla giornalista Marinella Venegoni mentre era collegata da Sanremo. Il conduttore Alberto Matano ha presentato Selvaggia per commentare il Festival, e durante l’intervista è emersa una discussione sul suo presunto atteggiamento troppo buonista. La Lucarelli ha difeso la sua posizione, menzionando le sue critiche al brano di Cristicchi, ma Venegoni ha risposto con una serie di stoccate, affermando che “le canzoni non sono telefilm” e criticando il modo in cui Lucarelli affronta la musica.

La tensione è aumentata quando Selvaggia ha ribattuto, sottolineando la scarsa empatia di Venegoni nei confronti delle colleghe donne. Matano ha tentato di placare gli animi, ma Venegoni ha insistito sul fatto che stava solo esprimendo un’opinione diversa. Mentre il dibattito si infiammava, si è inserito un collegamento con Elettra Lamborghini, ma a causa di problemi tecnici, le parole di Venegoni continuavano a risuonare, generando imbarazzo. Lucarelli ha fatto notare la situazione, preoccupando Lamborghini che pensava che Selvaggia avesse qualcosa contro di lei, data la loro storia.

Per fortuna, Matano è intervenuto rapidamente per chiarire, evitando così un’ulteriore escalation. Venegoni, rendendosi conto di aver esagerato, ha cercato di smorzare la polemica con un commento ironico. Questa dinamica ha messo in evidenza le complessità delle interazioni tra donne nel mondo della critica musicale e dello spettacolo.