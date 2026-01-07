Gelo in Europa occidentale

Un periodo di gelo che ha portato forti nevicate e ghiaccio ha causato interruzioni dei trasporti in tutta l’Europa occidentale. Centinaia di voli sono stati cancellati in diversi aeroporti, mentre anche i servizi Eurostar e il trasporto sono stati colpiti.

Mercoledì, più di 700 voli sono stati cancellati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, un importante snodo dei trasporti regionali. L’autorità francese per l’aviazione civile ha chiesto alle compagnie aeree di tagliare il 40% dei voli previsti per il principale aeroporto internazionale di Parigi. Almeno sei persone sono morte in incidenti legati alle condizioni meteorologiche in tutta Europa: cinque in Francia e una in Bosnia.

La compagnia aerea nazionale olandese KLM ha avvertito che l’aeroporto di Schiphol stava per rimanere senza liquido antigelo dopo giorni di temperature gelide. Il portavoce Stephan Donker ha dichiarato che si tratta di una “situazione eccezionale” all’aeroporto olandese, dove hanno pernottato più di 1.000 viaggiatori. Sono stati allestiti alcune centinaia di letti prima e dopo i controlli di sicurezza e sono stati forniti anche cibo e bevande.

A Parigi, più di 100 voli sono stati cancellati all’aeroporto Charles de Gaulle e altri 40 a Orly. Decine di voli sono stati ritardati o cancellati in entrata e in uscita da Heathrow e Bruxelles. Alcuni servizi ferroviari Eurostar tra Londra e Parigi sono stati ritardati o cancellati. Quasi la metà della Francia continentale era in allerta per forti nevicate e ghiaccio nero, con i camion vietati dalle strade in alcune zone.

Cinque persone sono morte in due regioni della Francia all’inizio della settimana a causa di condizioni di guida pericolose, mentre una donna è stata uccisa anche nella capitale della Bosnia, Sarajevo, dopo che 40 cm di neve erano caduti sulla città. La rara vista della capitale francese coperta di neve ha attirato residenti e turisti a sciare lungo le piste di Montmartre e lungo i giardini del Campo di Marte sotto la Torre Eiffel.