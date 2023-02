Gelo in arrivo dalla Russia, neve e maltempo sull'Italia: previsioni meteo prossima settimana

Gelo in arrivo dalla Russia con Nìkola, che porterà maltempo, neve e il vero e proprio inverno sull’Italia. E’ quanto riportano gli ultimi aggiornamenti rilasciati dai principali centri di calcolo, spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it: “Un nocciolo d’aria gelida (denominato NìKola), in discesa dalla Russia, provocherà verosimilmente effetti pesanti su gran parte delle nostre regioni: il rischio, oltre al gelo, è che si verifichino diffuse precipitazioni, anche nevose a bassa quota o addirittura fino in pianura”.

“Questa svolta improvvisa sarà causata dall’arrivo, dalle lontane steppe siberiane, di un flusso di correnti d’aria di origine artico-continentale destinate ad investire dapprima l’Europa orientale e poi ad irrompere bruscamente sul bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano”. “Una parte dell’intenso flusso in uscita dal Rodano favorirà la formazione di un minimo depressionario (Vortice Ciclonico) proprio tra il mar Ligure e il mar Tirreno” dicono gli esperti.

Una dinamica “tipica dei mesi invernali ed è sovente foriera di nevicate fino a bassissima quota. Già dalla giornata di Lunedì 6 Febbraio il maltempo potrebbe verosimilmente colpire il nostro Paese, a iniziare dal Nord Ovest con nevicate fino a bassa quota tra basso Piemonte, interno ligure ed Emilia occidentale. Col passare delle ore il vortice ciclonico traslerà verso Sud-Est. Saranno possibili precipitazioni intense su Toscana, Lazio, Campania, Calabria e sulle due Isole Maggiori. Grazie a un cospicuo calo delle temperature, la neve potrà scendere copiosa sull’Appennino con fiocchi che potranno spingersi, tra Martedì 7 e Mercoledì 8, fin sotto i 100 metri di quota specie sul versante adriatico”.

E “anche per il resto della settimana le condizioni meteo-climatiche si manterranno instabili e soprattutto fredde con il rischio di nuove nevicate fino in pianura, questa volta anche su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di questo, tuttavia, vista la distanza temporale ancora elevata, avremo modo di riparlare” iLMeteo.it.