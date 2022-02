Stop al green pass covid? ”Queste decisioni è giusto prenderle a ridosso della scadenza e non 40 giorni prima, altrimenti avrebbero ragione quelli che pensano che ci sia una ‘dittatura sanitaria’. Ad oggi noi la scelta del green pass la difendiamo, riteniamo che si debba mantenere ancora per un po’, poi ovviamente ci auguriamo che andando verso l’estate non ce ne sia più bisogno. E’ chiaro che procediamo con gradualità, queste scelte sono state importanti ma non vediamo l’ora tutti di abbandonare lo Stato di emergenza e anche il green pass”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl.