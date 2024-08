Gelato Malaga, la ricetta originale dimenticata

Uvetta, rum e gelato alla crema cosa vi dicono? A noi, inguaribili nostalgici, ricordano il mitico gelato Malaga. Ecco la ricetta!

Facciamo un salto indietro nel tempo e lasciamoci coccolare da un gelato che sa di anni ’70-’80: il gelato gusto Malaga. Ve lo ricordate quanto era buono con l’uvetta, il sentore di rum e la base di gelato alla crema? Chissà che fine ha fatto… Proprio perché diventato introvabile nelle gelaterie abbiamo pensato di cimentarci con questa ricetta facile da preparare anche senza gelatiera.

Gelato alla malaga

Come preparare il gelato Malaga

Rompete le uova e dividete l’albume dal tuorlo. Vi serviranno infatti solo questi ultimi. Metteteli in una ciotola, unite lo zucchero e il destrosio e lavorateli con le fruste elettriche fino a che non saranno chiari e spumosi. In un pentolino scaldate il latte e la panna portandoli a 85°C. Con le fruste in azione, versateli sui tuorli quindi rimettete il tutto in pentola e riportate a 85°C e mantenetelo per 2-3 minuti. Questo passaggio serve a pastorizzare le uova e renderne sicura la consumazione. Trasferite il composto in una ciotola e poi in frigorifero per almeno 6 ore. L’ideale sarebbe tutta la notte perché in questa fase, detta di maturazione, tutti gli ingredienti hanno modo di idratarsi e si riduce il rischio di formazione dei cristalli in fase di mantecatura. Poco prima di ultimare la preparazione del gelato mettete l’uvetta in ammollo nel rum per almeno un’ora o fino a che non si sarà completamente reidratata. Unitela alla crema, versate il tutto in un contenitore basso e largo e mettete in freezer per 4 ore, mescolando ogni mezz’ora circa. Il vostro gelato è pronto per essere gustato.

Gelato Malaga con la gelatiera

Se desiderate preparare il gelato malaga con la gelatiera allora versate il liquido ben freddo nel contenitore refrigerato e mantecate per 30 minuti. A metà unite l’uvetta ammollata e strizzata. In questa ricetta l’alcool è fondamentale non solo per aromatizzare il gelato ma anche per impedire all’uvetta di congelarsi.

Potete anche preparare il gelato alla crema seguendo la nostra ricetta e poi aggiungere l’uvetta ammollata se non riuscite a trovare il destrosio o preferite non utilizzarlo.

Conservazione

Il gelato Malaga si mantiene in freezer fino a 3 mesi. Tenete presente che tenderà a compattarsi quindi meglio riportarlo a temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima di servirlo.

Origine e storia del gelato Malaga

Fa sognare questo gelato dal gusto Amarcord ma qual è la sua origine? Come è facile intuire dal nome, è nato in Andalusia, presso la città di Malaga ma non è facile stabilire con precisione quando. Oltre alla città, danno il nome al gelato gli ingredienti che lo contraddistinguono.

Il gelato Malaga infatti veniva originariamente preparato arricchendo il più classico gelato alla crema con uva passa Malaga e vino Malaga due prodotti del territorio oggi difficili da trovare se non fosse per pochi appassionati.

Con il passare del tempo il vino Malaga, dolce e liquoroso, è stato sostituito dal rum o dal Marsala e l’uva rimpiazzata con la più classica sultanina dando così vita al gusto di gelato come lo conosciamo oggi.