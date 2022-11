Gegia su Marco Bellavia: “Ci ha fatto fare una figura di M, ci ha rovinato, ma la verità verrà a galla”

Gegia quest’oggi è stata intervistata da Casa Pipol e come ha dimostrato in più occasioni non riesce proprio a tenere a freno la lingua. Mai. Tornata sull’argomento Marco Bellavia, l’attrice ha infatti dichiarato:

“Perché [su Instagram, ndr] ho scritto ‘lo perdono’? Era una cosa ironica! Il perdente di questa edizione è proprio Marco Bellavia, ci ha fatto fare una figura di M a tutti là dentro, la verità verrà a galla. Lui secondo me è il perdente, sono sincera, la verità verrà a galla. Tutti noi abbiamo fatto il possibile là dentro per lui”. […] Il caso Marco Bellavia mi ha rovinato. Io è vero che ho due lauree, una in lettere ed una in psicologia, ma mi sono laureata a quarant’anni, ho preso quelle lauree perché interessavano a me come studi, inizialmente non volevo fare neanche gli esami, erano cose che interessavano a me. Non sono una psicologa non ho fatto i cinque anni di specializzazione in psicoterapia, all’albo mi ero iscritta solo quest’anno”.

In merito al Grande Fratello Vip ha poi confessato:

La mia comicità ha più senso fuori che dentro, il mio cabaret funziona più fuori con i balletti con Carmen Russo che da dentro la casa. Io sono più giusta fuori che dentro, dentro ho provato a fare comicità ma proprio non sono riuscita. […] Perché ho accettato il Grande Fratello Vip? Perché mi ha chiamato Alfonso Signorini e non si dice no a Signorini, a Canale 5, a Endemol. Tornassi indietro non direi a Marco Bellavia ‘tu non stai bene!‘. […] Io sono sempre stata una brava persona e sono uscita da lì con i commenti che mi davano della bulla. Ho pianto. Ho dovuto disattivare i commenti di Instagram. […] Il personaggio peggiore? Wilma Goich: è cattiva, ma è cattiva da sempre, io la conosco da sempre”.

E ancora:

“Io prima del Grande Fratello Vip ho fatto un reality nel 2005, Ritorno Al Presente, e l’ho vinto. Nel cast c’era Andy Luotto, Marina Suma, Elisabetta Gregoraci che era sconosciuta e l’hanno eliminata la prima puntata, Sandra Milo. Era un reality basato sui viaggi nel tempo: 15 giorni Antica Roma, 15 giorni nel Medioevo, 15 giorni la Venezia del ‘500 con tutta la ricostruzione del Ponte dei Sospiri. E sì, quel reality l’ho vinto”.

Una gioia.