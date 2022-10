Gegia scopre in tv l’istruttoria contro di lei: “Con Bellavia non ho sbagliato, non chiedo scusa”

Gegia ha una laurea in psicologia e dopo averla vista interagire con Marco Bellavia durante la sua crisi al Grande Fratello Vip è stato presentato un esposto all’ordine deontologico regione Lazio per radiarla dall’albo.

La notizia è stata riportata a Gegia in diretta a Pomeriggio 5, ma la reazione è stata spiazzante.

“Io sono entrata al Grande Fratello Vip come concorrente, non come psicologa. Quindi io non dovevo fare psicanalisi a quelli che stavano dentro. Io con Marco mi sono comportata da amica, gli sono stata molto vicino. […] Mi hanno segnalata? A me non me ne frega niente perché io non agisco come psicologa. Mi sono iscritta solo quest’anno all’albo perché loro ti dicono tutti gli appuntamenti che fanno online sui convegni.