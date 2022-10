Gegia psicologa, ma rischierebbe di essere radiata dall’albo per le frasi dette su Marco Bellavia

Gegia fra un programma comico e un film si è anche presa una laurea in psicologia e si è iscritta all’albo degli psicologi: è tutto vero. Quando Marco Bellavia lo ha saputo ha chiesto di poter dormire con lei e fra una chiacchiera e l’altra si è più volte sfogato chiedendole consigli e aiuti.

La donna però non è mai stata propensa ad aiutarlo e più volte si è lamentata di aver dormito poco perché lui a letto “si muoveva troppo” e “faceva rumore perché piangeva”.

“Non c’ho voglia adesso di farti da psicologa ho fame, non me ne frega niente di sapere che hai avuto. Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti dò un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Non dare spiegazioni del tuo comportamento perché peggiori le cose perché non lo sai fare”.