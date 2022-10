Gegia: il post su Marco Bellavia scatena il caos e interviene anche Giulia Salemi

Se non avesse partecipato al Grande Fratello Vip l’avrei scambiata probabilmente per un troll perché Gegia è la dimostrazione che non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire.

Dopo aver chiesto scusa a Marco Bellavia nello studio del Grande Fratello Vip perché costretta da Alfonso Signorini, l’attrice – ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso – ha fatto un’immediata retromarcia.

“Io con Marco non ho sbagliato, voi avete visto solo piccoli spezzoni. Io ho una dignità. Non posso chiedere scusa a Marco perché io non ho colpe verso Marco. Nessuna”.

Ma è su Instagram che ha dato il meglio (o peggio?) di sé, arrivando addirittura a ribaltare le parti.

“Eh va bene cari amici del web, pace fatta con Marco. Lo perdono. Contenti?”.

Immediata la reazione di Giulia Salemi, che è stata la stessa di tutti noi.

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) October 22, 2022

La vera domanda è una: perché?

Gegia “perdona” Marco Bellavia: i commenti alla sua foto