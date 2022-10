Gegia continua ad attaccare Marco Bellavia durante la pubblicità

Nei giorni scorsi Gegia ha più volte attaccato Marco Bellavia, sia in faccia, che alle spalle: “Ma quello è matto, pazzo è malato“.

Dopo il lunghissimo discorso di Alfonso Signorini e la squalifica di Ginevra Lamborghini, la comica ha continuato ad inveire contro Marco. Durante una pausa pubblicitaria Gegia ha detto: “Quindi allora dovevamo tenercelo e sentire le ca**ate che diceva e dirgli ‘tesoro sei bravo’? Allora questo dovevamo fare quindi“.

Alfonso Signorini riprende Gegia in diretta: “Non hai capito la lezione allora”.

Il conduttore ha subito richiamato l’attrice: “Siamo andati in pubblicità e ho sentito un’altra ca**ata. Non ho altri modi per dirlo scusatemi. Gegia hai detto che dovevate tenervi in casa Marco per ascoltare le sue cavolate. Detto da una che è iscritta all’albo degli psicologi, ma ci rendiamo conto ragazzi?”

Gegia ha provato a giustificarsi: “Proprio perché sono iscritta all’albo… Io quando lui mi ha chiesto di dormire con me l’ho accettato. Nel mio letto mi si buttava sopra, rideva e scherzava. Però nella notte saltava nel letto e mi svegliava. Parlavo con lui e vedevo che era depresso e non stava bene. L’ho visto come amica e come psicologa anche. Gli ho detto anche a lui che non stava bene e che aveva anche bisogno di dormire. Lui è un depresso maniacale, io non ne vorrei parlare però questo è ragazzi“.

Antonella Fiordelisi però ha fermato la coinquilina: “Io da una settimana che cerco di far capire anche a lei che Marco non stava bene. A una persona che non sta bene gli dice che deve uscire da questa casa? Sei una persona insensibile, puoi fare la comica, ma sei una persona insensibile. O sei insensibile o sei senza cervello“.

In questa edizione gli over ne escono malissimo.