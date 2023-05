GeForce RTX 4060 Ti, nuovi driver per la scheda grafica basata su IA

Nvidia ha rilasciato un nuovo GeForce Game Ready Driver per la nuova scheda grafica GeForce RTX 4060 Ti. Questo driver consentirà ai giocatori dotati di GeForce RTX di far girare al meglio il titolo di prossima pubblicazione Il Signore degli Anelli: Gollum, un titolo di azione e avventura stealth incentrato sulla narrativa, realizzato da Daedalic Entertainment, creatori di Deponia. Questo nuovo driver è in grado di sbloccare il pieno potenziale della GeForce RTX 4060 Ti, disponibile da oggi a partire da 449 euro. La GeForce RTX 4060 Ti offre prestazioni di alto livello per i giocatori e i content creator, a una risoluzione di 1080p a 100 fotogrammi al secondo con ray tracing e DLSS 3 abilitati. Basata sull’architettura Nvidia Ada Lovelace, la RTX 4060 Ti offre un profondo salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza e supporta anche il DLSS 3, un moltiplicatore di prestazioni basato sull’intelligenza artificiale. Il DLSS 3 si basa su tecniche di super-risoluzione accelerate dall’intelligenza artificiale per offrire una qualità dell’immagine più elevata e prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto al rendering brute-force.