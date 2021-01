Un settimanale sul web, possibile? Ecco Gedi Watch, il magazine digitale del Gruppo Gedi: proporrà il racconto di personaggi e storie d’attualità, nei reportage esclusivi firmati dai nostri videomaker. Un progetto – realizzato dalla divisione digitale e curato dalla redazione Gedi Visual -innovativo per la formula, che coinvolge tutte le testate e la loro rete capillare sul territorio. Ma innovativa è soprattutto l’esperienza d’uso che Gedi Watch offre agli utenti: nasce per il web e per i video, ma si richiama al gusto di sfogliare una rivista patinata, una storia dietro l’altra. E così finito un servizio si arriva sull’altro, sempre con la possibilità di accedere all’indice. E poi l’archivio, che nel tempo si arricchirà fino a comporre una libreria di volti, vicende, aneddoti sull’Italia profonda e meno conosciuta.

LA PRIMA PUNTATA

Il primo numero guarda a Genova, che ha ospitato il sonno dei giganti del mare: dopo mesi di sosta condizionata dal Covid, domenica riparte una nave da crociera. Poi c’è il racconto di Chamois, il paese delle Alpi che ha scelto l’isolamento come vocazione: ci si arriva solo in funivia, non c’è una strada. E agli abitanti va benissimo così. Infine Gedi Watch si sposta su Reggio Emilia, nel laboratorio dove si trasforma il gioco in lavoro: Riccardo Zangelmi è l’unico artista italiano tra i 19 Lego Certified professional al mondo.

Insieme al magazine, nasce anche Gedi Watch Live: è lo spazio di approfondimento, trasmesso in diretta web sui nostri siti e sui canali YouTube, nel quale ci si aggancia ad una delle storie settimanali che arrivano dal territorio per discutere dello scenario globale. Il primo appuntamento è oggi, giovedì 21, alle 15. Si parte dalle navi da crociera per parlare di Covid e turismo e di come saranno le vacanze nel 2021. Anche in questo caso, ci si appoggia sulla ricchezza delle voci che arrivano da tutti i giornali del Gruppo Gedi: sono previsti collegamenti da Genova, Venezia e Palermo.