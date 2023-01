GE HealthCare debutta a Wall Street dopo lo spin-off

– GE HealthCare ha completato lo spin-off precedentemente annunciato da GE, storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, e inizierà a scambiare come società indipendente sul Nasdaq ticker GEHC a partire da oggi. Inoltre, GE HealthCare prenderà il posto di Vornado nell’indice S&P 500.

GE HealthCare ha una presenza in oltre 160 paesi e circa 51.000 dipendenti in tutto il mondo al servizio di oltre un miliardo di pazienti all’anno. L’azienda investe più di 1 miliardo di dollari all’anno in ricerca e sviluppo e genera circa 18 miliardi di dollari di entrate, con una base installata che comprende oltre 4 milioni di apparecchiature nei suoi quattro segmenti di business: imaging, ultrasuoni, soluzioni per la cura dei pazienti e diagnostica farmaceutica.

Lo scorporo di GE HealthCare è stato realizzato mediante la distribuzione pro rata di GE di circa l’80,1% delle azioni in circolazione di GE HealthCare agli azionisti di GE. GE ha mantenuto circa il 19,9% delle azioni in circolazione delle azioni ordinarie di GE HealthCare.