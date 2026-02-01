GDPR più di privacy

Il GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, viene spesso presentato e interpretato come una normativa sulla privacy. Tuttavia, questo approccio semplificato ha contribuito a indebolire il senso profondo della norma, riducendola a un insieme di adempimenti burocratici e difensivi. In realtà, il GDPR è un’architettura giuridica pensata per proteggere le persone e governare il potere informativo.

La privacy, intesa come riservatezza e sfera personale, è solo una parte del GDPR. Il Regolamento disciplina le condizioni in cui i dati personali possono essere trattati, definendo finalità, limiti, responsabilità e conseguenze delle scelte organizzative. In questo senso, il GDPR è un sistema di protezione delle persone e di legittimazione del potere esercitato attraverso i dati.

Tuttavia, in molti contesti organizzativi, il GDPR è percepito come una priorità di secondo piano. Le ragioni di questa difficoltà risiedono anche in dinamiche cognitive e percettive, come la tendenza a sottovalutare i rischi che non si presentano in modo immediato e riconoscibile. In assenza di segnali chiari e immediati, il rischio tende a essere sottovalutato e la protezione dei diritti può essere vissuta come un onere secondario.

La conformità formale non protegge le persone né i loro diritti fondamentali, ma fornisce solo la rassicurante sensazione di essere “in regola”. Il GDPR non chiede di produrre carta, ma impone di pensare prima di agire, valutare l’impatto delle decisioni e assumersi responsabilità reali. La protezione dei diritti non nasce dall’adempimento, ma dalla qualità delle decisioni.

Il GDPR, interpretato correttamente, appare come un’infrastruttura di fiducia, fondata sulla prevedibilità e sulla responsabilità. Per tornare a svolgere pienamente la propria funzione, il GDPR deve essere assunto come riferimento nel luogo in cui le decisioni vengono effettivamente prese. Non si tratta di una materia esclusivamente tecnica, ma di un insieme di regole che incide sul modo in cui l’organizzazione esercita il proprio potere e orienta le proprie scelte.

Serve un cambiamento di linguaggio e uno spostamento dell’attenzione dalla mera forma documentale al momento decisionale, riconoscendo che la protezione dei diritti non rappresenta un costo da sopportare, ma una condizione di qualità organizzativa e civile. In questa prospettiva, il GDPR può essere compreso come un sistema di protezione delle persone fondato sul governo responsabile del potere informativo.