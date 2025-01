GAZZELLE “INDI”: Il Nuovo Album in Arrivo il 24 Gennaio

Gazzelle annuncia l’uscita del suo nuovo album “INDI”, previsto per il 24 gennaio 2025, edito da Maciste Dischi/Warner Music Italy. Questo progetto continua il percorso artistico dell’artista, caratterizzato da testi che esplorano temi personali e universali. Un teaser pubblicato sui social ha anticipato l’album, ispirato dal film Forrest Gump, con una riflessione sulla vita che invita a considerare la sua complessità e la variabilità delle esperienze.

A due anni dall’uscita di “DENTRO”, Gazzelle torna con un lavoro che si inserisce nel cantautorato contemporaneo, proseguendo nella sua ricerca musicale. “INDI” presenta brani che riflettono sulle esperienze quotidiane e sui cambiamenti della vita. I singoli già rilasciati, “Come il pane” e “Noi no”, offrono un assaggio del sound dell’album, caratterizzato da testi evocativi e arrangiamenti minimalisti.

L’immagine della formica, scelta come simbolo del progetto, rappresenta il percorso artistico di Gazzelle, sottolineando l’importanza della costanza e della costruzione nel tempo. Con “INDI”, l’artista offre una visione personale del mondo, confermando il suo ruolo nella scena musicale italiana.

La tracklist dell’album include i brani: “Piango anche io”, “Grattacieli meteoriti gli angeli”, “Noi no”, “Stammi bene”, “Come il pane”, “Da capo a 12”, “Foglie”, “Il mio amico si sposa”, “Tutto qui”, “Mezzo secondo” e “Non lo sapevo”.

Oltre alla nuova musica, Gazzelle ha in programma due eventi speciali per l’estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Questi concerti rappresentano un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza diretta e coinvolgente con la musica dell’artista.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, è possibile visitare i social network di Gazzelle. L’uscita di “INDI” non solo segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, ma promette anche di consolidare ulteriormente la sua presenza e influenza nella musica italiana.