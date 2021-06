Gazzelle con Mara Sattei, Tuttecose: l’audio ufficiale e il significato del testo del nuovo singolo del cantautore romano.

Gradita sorpresa per tutti i fan di Gazzelle. Il cantautore romano ha lanciato un nuovo singolo in tempo per l’estate. E non da solo. Con lui per questo pezzo c’è una delle voci femminili più amate degli ultimi due anni: Mara Sattei. L’inedita coppia canta Tuttecose, un brano che si va ad aggiungere alla tracklist dell’ultimo album dell’artista classe 1989, Ok. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa canzone.

Gazzelle, Tuttecose: il nuovo singolo con Mara Sattei

L’album è stato pubblicato il 12 febbraio 2021 ed ha ottenuto un grande successo, ottenendo un disco d’oro. Dal disco sono stati già estratti i singoli Destri, Lacrima, Scusa e Belva. Tuttecose è quindi il quinto singolo per il cantautore romano.

Come Madame e Noemi, ma anche altri artisti, Gazzelle ha quindi scelto di partecipare alla competizione per la canzone dell’estate lanciando un nuovo brano da aggiungere alla tracklist digitale di un disco già pubblicato. Di seguito l’audio ufficiale:

Il significato del testo di Tuttecose di Gazzelle

Come per molti brani estivi, anche Tuttecose ha al centro una relazione d’amore, ma sul viale del tramonto. Lo si intuisce chiaramente dall’incipit: “Okay, amici come prima, la festa è già finita“. Una storia importante che con il tempo è venuta meno, è sbiadita, si è consumata dietro finzioni e dissapori, come quando si utilizza la citazione di una canzone mai ascoltata. Senza però farsi prendere dalla malinconia, il protagonista chiede di farlo stare bene e di risolvere quello che ha dentro, ‘tuttecose’, per poter ritrovare un po’ di serenità: “Portati via ste cose, portale via con te“.

